Kris Vandepaer is sinds 1 januari directeur van de FGP Limburg af. — © Tom Palmaers

Hasselt

Na een succesvolle carrière bij de gerechtelijke politie volgt hij bij Westerlo de liefde voor het voetbal en stort hij zich in de Truiense dronewereld. Kris Vandepaer, die officieel in maart met pensioen gaat, is sinds 1 januari niet langer baas van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, maar blikt nog één keer terug.