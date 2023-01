Ismael Bako stunt met Virtus Bolonga in Barcelona

In de Euroleague stuntte Belgian Lion Ismael Bako met Virtus Bologna in het Spaanse Barcelona. Door deze zege blijft de Italiaanse ploeg in de running voor een stek in de top-8 en de kwartfinales. Retin Obasohan komt vanavond met ASVEL Villeurbanne in actie en bij het Turkse Fenerbahce Istanbul.

Verrassende zege van Virtus Bologna op de zeventiende speeldag van de Euroleague. Belgian Lion Ismael Bako (8 punten, 2 rebounds) stuntte met de Italiaanse ploeg bij leider Barcelona: 75-83. De Servische vedette Milos Teodosic strooide weer verschillende heerlijke assists uit de handen waardoor onder meer Ismael Bako kon dunken. Door deze overwinning sluit Virtus Bologna de heenronde met 8 op 17 en een gedeelde elfde stek af. Belangrijk is dat Bako en zijn ploegmaats contact houden met de achtste stek. Na 34 speeldagen zijn van de achttien ploegen de top-8 geplaatst voor de kwartfinales (best of five) van de Euroleague. Retin Obasohan telt met ASVEL Villeurbanne 6 op 16 en moet vanavond in Turkije en versus Fenerbahce ook met een stunt uitpakken wil het nog in aanmerking voor de volgende ronde.