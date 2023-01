Somaliër overrijdt asielzoekster in Heusden-Zolder na discussie over gsm

Een 28-jarige Somaliër, woonachtig in Bocholt, riskeert 42 maanden cel voor een dodelijk ongeval aan asielcentrum De Bark in Heusden-Zolder. Slachtoffer Mohammed Shamsa (21) en de verdachte kenden elkaar. Na een discussie over een gsm kwam de vrouw onder zijn auto terecht en reed hij over haar hoofd.

Meteen na de feiten in de nacht van 21 op 22 februari 2020 ging de politie uit van een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf. De verdachte wierp zich in de ochtend nadien op als getuige. Volgens hem had hij aan zijn wagen een gesprek met het slachtoffer waarna ze de straat overstak en een zwarte Volkswagen Polo haar zou gegrepen hebben. Camerabeelden van een naburige takeldienst maakten al snel duidelijk dat de theorie van de verdachte kant noch wal raakte. Ook stelde de wetsarts op basis van de verwondingen aan het hoofd vast dat Shamsa niet aan- maar overreden was. De politie arresteerde de Somaliër, die intussen de Belgische nationaliteit heeft. Hij verbleef 13 maanden in voorhechtenis.

Niet herinneren

Met trekken en sleuren probeerde de rechter vrijdag in de Hasseltse rechtbank een verklaring bij de twintiger los te peuteren. Er kwam zelfs een speelgoedautootje aan te pas waarmee hij moest aantonen waar Shamsa nu juist aan zijn Ford Focus stond. Tevergeefs. “Ik kan het mij niet meer herinneren”, was meermaals zijn antwoord. “Hij heeft wel heel veel verschillende verklaringen afgelegd. Het is jammer dat beklaagde nooit het achterste van zijn tong laat zien”, moest ook de procureur vaststellen. Voor het parket gaat het om een zaak van het toebrengen van verwondingen die de dood hebben veroorzaakt zonder het doel te hebben om te doden. “Ik vorder 42 maanden en de verbeurdverklaring van de Ford Focus.”

Wereldrecord sprint

Wat is er dan wel gebeurd? Volgens het parket bracht de wedersamenstelling en de camerabeelden, die enkel het vertrek en niet de aanrijding vertonen, meer duidelijkheid. “We zien dat de wagen met geopend portier vertrekt. Dat Shamsa vertrekt, oversteekt of achterblijft is niet te zien. Vermoedelijk is ze meegereden.” Een antwoord van de verdachte volgde niet. “Blijkbaar beweegt ze mee met de auto die tegen 40 km/u rijdt. Als ze gelopen heeft, dan verbrak ze het wereldrecord sprint. Op slippers”, merkte een van de drie rechters op. Het bleef stil langs de kant van de verdachte.

Dat Shamsa aan de wagen gehangen heeft, kan niet kloppen volgens onderzoek. Haar kledij en slippers waren intact. “Het meest waarschijnlijk scenario is dat haar voeten in de wagen stonden en dat ze zich vasthield aan de hoofdsteun. Nadat de verdachte remde, heeft Shamsa haar evenwicht verloren en is de wagen met het linkerachterwiel over het slachtoffer gereden en is haar hoofd geplet. Er is helemaal geen sprake van een andere wagen”, aldus de procureur. Aanleiding van dit alles was een gsm. De betichte had die geleend van Shamsa en zij wou haar toestel terug. Een vriendin van haar was getuige van de discussie, maar niet van het ongeval. Naast de betichte in de auto zat nog een asielzoeker, maar ook hij kon geen verdere uitleg geven. Beiden hebben België vlak na de feiten verlaten. “Het is heel jammer dat een stomme discussie over een gsm zo’n zware gevolgen heeft”, zuchtte de procureur.

Vrijspraak

Advocate Lia Van de Weyer vroeg de vrijspraak voor de Somalische Bocholtenaar die sinds 2015 in België verblijft. “De hypothese dat het slachtoffer in de wagen zat, ontkent hij. Het onderzoek zit vol veronderstellingen en hiaten. Heel wat delen ontbreken. Er is ook geen DNA van het slachtoffer op de linkerachterband (het regende en de wagen is pas enkele dagen later onderzocht, nvdr.) gevonden. Veel vragen blijven onbeantwoord. Er is twijfel waardoor ik de vrijspraak vraag.” Vonnis op 3 februari.