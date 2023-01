OPROEP. Reizen wordt duurder: hoe bespaar jij op je vakantie?

Nieuw jaar, nieuwe vakantieplannen. Maar: ook reizen wordt duurder. Hoe bespaar jij op je vakantie? Boek je vroeg of last-minute? Laat jij de reisagent de beste deals zoeken of boek je zelf goedkoper? Of kies jij voor Airbnb, CouchSurfing of huizenruil? Deel je beste reistips.

Alles wordt duurder: óok op vakantie gaan. Toch wil je die jaarlijkse vakantie niet missen. Door vroeg of net last-minute te boeken kan je heel wat besparen. De ene zweert elk jaar bij dezelfde vakantie, de ander kiest voor iets helemaal nieuw. Zo zijn er vandaag heel wat initiatieven op de markt om je vakantiekosten te drukken. Bij Airbnb vind je huizen en kamers bij particulieren. Via HomeExchange kan je je eigen huis ruilen met andere vakantiegangers in binnen- of buitenland. Met CouchSurfing slaap je op de zetel van je gastheer- of vrouw. En via Campspace kan je een kampeerplekje vinden in iemands tuin.

Budgetmaand

Omdat alles duurder wordt, is februari budgetmaand bij HBVL onder de noemer SOS Budget. Hoe kan je besparen op je vakantie? Met SOS Vakantie bieden wij hulp!

