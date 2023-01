HERBELEEF VELDRIJDEN. Geen maat op Van Aert in Kuil van Zonhoven

FINISH

Oppermachtige Van Aert in het zand

Wout Van Aert maakt zijn favorietenrol waar in Zonhoven. Hij pakt al zijn achtste zege van het seizoen. Van der Poel finisht als tweede op zo'n anderhalve minuut. De Nederlander heeft werk aan de winkel richting het WK. Binnen twee weken is er een nieuw duel in de Wereldbeker in Benidorm.