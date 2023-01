“Ik hoef niet angstig te zijn, maar ik ben het vaak. En ik ben niet de enige”: twintigers getuigen over hun mentaal welzijn

Het mag klaar en duidelijk zijn: mentaal welzijn is levensadem voor twintigers. Je gaat in therapie, niet noodzakelijk omdat je issues hebt, maar omdat je aan jezelf wil werken. Omdat je jezelf staande wil houden in een tollende wereld. En als je toch issues hebt, dan deel je ze heel open. Zoals deze drie bekende twintigers: zangeres Emma Bale (23), auteur Nozizwe Dube (27) en wielrenner Louis Vervaeke (29). “Naar de psycholoog gaan, betekent niet dat je niet voor jezelf kan zorgen. Naar de psycholoog gaan, ís voor jezelf zorgen.”