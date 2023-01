Deze Limburgse jongeren stonden aan de rand van de afgrond, de redding vonden ze in Pelt

Pelt

In de film toont Kevin hoe hij op de brug stond. Om te springen. “Dat was de moeilijkste opname. Ik was zeker dat ik het niet zou overleven, met mijn 120 kilo en de felle stroming”, zegt de 21-jarige Maasmechelaar. Nu 30 kilo lichter, gespierd en al. Maar vooral een gast die weer sterk in het leven staat. Dankzij het Credohuis. Op 12 januari gaat zijn verhaal, samen met drie andere ex-thuisloze jongeren, in première in CC Palethé.