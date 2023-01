Ben je single en op zoek naar een lief? Bereid je voor op ‘Dating Sunday’

De feestdagen zitten erop, je bent single en je wil werk maken van je goede voornemens. En dus installeer je een datingapp, vastberaden om dit jaar de liefde van je leven tegen te komen of – kan ook – om wat nieuwe ervaringen op te doen. Een scenario dat velen bekend in de oren klinkt en dat culmineert op de eerste zondag na Nieuwjaar, ook wel Dating Sunday.

Volgens Crystal Cansdale, dating expert bij Inner Circle, dateert het begrip uit 2016. “Toen zagen we voor het eerst een echte piek in activiteit onder singles op de eerste zondag van het jaar”, vertelt ze in een interview met Stylist. Sindsdien is er sprake van een heus fenomeen en merkt elke datingapp de gevolgen van Dating Sunday.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wie niet waagt, niet wint

En eigenlijk hoeft dat niet te verbazen. Na de drukte van de feestdagen kan januari soms eenzaam en saai aanvoelen. En al helemaal op een zondag, wanneer veel van je vrienden tijd doorbrengen met hun wederhelft. Tijd zat dus om je datingprofiel aan te passen aan je nieuwe zelf en om een avondje te swipen, in de hoop iemand nieuw te leren kennen. Doordat veel mensen hetzelfde doen als jij, bulkt het op de datingapps van nieuwe gebruikers en potentiële matches.

LEES OOK:

Ben je single, wil je nieuwe mensen leren kennen en heb je deze zondag niets gepland? Dan weet je nu dus hoe je de verveling kan verdrijven. Met een beetje geluk spendeer je volgend weekend in goed gezelschap – of heb je nadien een hilarisch verhaal te vertellen over die date die helemaal in de soep liep.