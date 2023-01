Herk-de-Stad

Kortessem is al even in de ban van de grafsteen van Maria Mahieu. Zij zou 123 jaar oud geworden zijn. Lezers hebben nu nog een straffer graf ontdekt in Herk-De-Stad. Maria-Rosalia Vandueren werd volgens haar grafsteen maar liefst 135 jaar oud. Goed voor een nieuw wereldrecord?