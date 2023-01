Vrouw kan ogen niet geloven wanneer ze in tuin kijkt: “Is dat een vos met twee poten?!”

Vossen in hun tuin zien de Britse Jane (72) en Phil (71) uit Derbyshire wel vaker. Maar eind december zagen ze een wel erg opmerkelijk exemplaar. Want deze vos heeft maar twee poten. “Ik geloofde Jane eerst niet toen ze het riep”, aldus Phil.

“Jane stond in de keuken naar buiten te kijken toen ze me riep dat er een vos in onze tuin zat”, begint Phil. “En ze voegde er meteen aan toe dat hij maar twee poten had. Ik geloofde haar niet en dacht dat het misschien de lichtinval was of de manier waarop hij stond. Maar toen ik zelf ging kijken, zag ik het inderdaad ook. Ik haalde meteen mijn camera om het unieke moment vast te leggen.”

Ondertussen hebben experts de foto’s van het dier onderzocht en veronderstellen dat het diertje zo geboren is.

