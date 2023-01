L’Oréal brengt lipstickapplicator op de markt voor personen met een handicap

Hapta, zoals het gemotoriseerde apparaat noemt, is vooral bedoeld voor mensen met een beperkte hand- en armmobiliteit. Het systeem heeft een oplaadbare batterij, slimme bewegingsbedieningen en aanpasbare hulpstukken om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen gebruiken.

LEES OOK:

“Lancôme streeft er al jaren naar om elke vrouw oplossingen te bieden die zijn aangepast aan haar behoeften”, laat het cosmeticamerk weten in een persbericht. “Technologie heeft ons in staat gesteld om deze missie op een nog krachtigere manier te vervullen en een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we schoonheidsproducten en -diensten ontwikkelen en meer personalisatie mogelijk te maken en dat voor iedereen.”

De werking is simpel: haal de lippenstift, en dat lukt met één hand, uit het omhulsel en plaats het in het apparaat. Daarna kan je met behulp van een handvat dat zorgt voor stabiliteit, de lippenstift aanbrengen zoals gewoonlijk.

Het apparaat komt nog dit jaar op de markt. De prijs werd nog niet bekendgemaakt.