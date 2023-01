Vermeer of zelfs Mick Jagger: voor deze expo’s kom je dit voorjaar ogen tekort

Wist je dat Adriaan Van den Hoof schildert? Te zien in De Adelberg. In Amsterdam komt ondertussen een monster op ons af met een nooit gezien overzicht van Vermeer. En waarom waren de albumhoezen van Pink Floyd zo geniaal? Dat en nog veel, véél meer in ons expo-overzicht.

SCHILDERKUNST

Veel meer Vermeer

Niet bepaald om de hoek, maar een expo die elke rechtgeaarde kunstliefhebber niet mag missen. In Amsterdam worden vanuit de halve wereld 28 schilderijen van Johannes Vermeer (1632-1675) samengebracht. Dat zijn er heel veel, als je weet dat er van deze kunstenaar uit Delft maar 37 werken bekend zijn. Er zijn doeken bij dit nooit in Nederland geëxposeerd werden. Ook gaat er veel aandacht naar recent onderzoek dat overschilderingen op Het melkmeisje aan het licht bracht. (agr)

Vermeer, van 10/2 tot 4/6, Rijksmuseum Amsterdam. Info: www.rijksmuseum.nl

DESIGN/KUNST

C-mine pakt uit met uomo universale Enzo Mari

C-mine organiseerde al enkele grootschalige expo’s rond internationale namen als de ontwerpers Charles en Ray Eames en filmregisseur Tim Burton. Met een tentoonstelling rond het oeuvre van de Italiaan Enzo Mari (1932-2020) wordt die lijn doorgetrokken. Hij was een typische uomo universale, die als ontwerper, kunstenaar en theoreticus verscheidene disciplines combineerde. De expo – gecureerd door Hans Ulrich Obrist en Francesca Giacomelli – was eerder te zien op de triënnale van Milaan.(rusm)

Enzo Mari, van 11/2 tot 29/5, C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

FOTOGRAFIE

The Beatles, The Stones, en nog veel meer sterren

Het Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert een overzichtsexpo van de Britse celebrityfotograaf Terry O’Neill. De tentoonstelling FAMOUS toont meer dan 125 portretten van internationale muzieklegendes, filmsterren en mode-iconen uit de jaren zestig en zeventig. O’Neill is een van de invloedrijkste fotografen van de voorbij zestig jaar. Hij kreeg niet alleen sterren als The Beatles, The Rolling Stones, Liz Taylor en Sean Connery voor zijn lens, maar ook leden van de Britse koninklijke familie. (rusm)

FAMOUS, van 4/2 tot 10/9, Fotomuseum aan het Vrijthof, Maastricht. Info en tickets: www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl

SCHILDERKUNST

Het penseel van Adriaan Van den Hoof

De meeste mensen kennen Adriaan Van den Hoof als acteur, comedian en presentator, maar in de expo #mannekestekenen treedt hij als tekenaar op de voorgrond. Vóór zijn theateropleiding studeerde hij aan de Sint-Lukas Kunstschool in Brussel. De laatste jaren nam hij pen en penseel weer op. In primeur toont hij zijn tekeningen en schilderijen in cc De Adelberg in Lommel, waarmee hij een jarenlange band heeft. Curator van de tentoonstelling is Manu Bloemen. (rusm)

#mannekestekenen, 2/3 tot 5/3, cc De Adelberg in Lommel. Vrije toegang. Info: www.ccdeadelberg.be

HEDENDAAGSE KUNST

Z33 duikt in water

Het voorjaar van Z33 staat in het teken van water, het thema van drie expo’s. Voor River of Rebirth lieten de deelnemende kunstenaars en ontwerpers zich inspireren door de vele verhalen over water en de veelzijdige betekenissen ervan. Healing Water focust op de helende kracht van water. Voor FORMAT 23 werd een open call uitgeschreven. De zeven laureaten bekeken water vanuit verschillende invalshoeken. Van wie is grondwater? Waarom drinken we liever mineraal- dan kraanwater? Antwoord op deze en andere vragen in het nog steeds prachtige gebouw op de Zuivelmarkt. (rusm)

Healing Water en FORMAT 23, van 1/4 tot 20/8, River of Rebirth van 1/4 tot 27/8, Z33 Hasselt. Info: www.z33.be

SCHILDERKUNST

Hugo Duchateau en de band met de natuur

Werk van Truienaar Hugo Duchateau behoort tot de vaste collectie van het KMSK (Antwerpen), het SMAK (Gent) en Mu.ZEE (Oostende). Er hangen van hem ook schilderijen in het Vlaams Parlement en de luchthaven van Zaventem. Wie in Limburg (nog meer) wil kennismaken met zijn oeuvre, kan terecht in het cultuurcentrum van Maasmechelen. Curatoren Herman Maes en Marc Milissen stelden een overzichtsexpo samen. Duchateau vindt zijn inspiratie vaak in de natuur, waarmee hij zich intens verbonden voelt. (rusm)

Zin in zien, Hugo Duchateau, 26/3-26/5, cc Maasmechelen. Vrije toegang. Info: www.ccmaasmechelen.be

MODE

Het is in de sjakoskj

Niet te missen voor iedereen die gefascineerd is door handtassen: de expo Bags: Inside Out in het Hasseltse Modemuseum. De iconische Brillant van Delvaux, de Kelly Bag van Hermès, de piepkleine vanity case, de militaire rugzak, luxueuze reiskoffers: het is maar een haastige greep uit de 280 topstukken die het Kanaal overstaken. Hasselt is de eerste stad op het Europese vasteland waar deze tentoonstelling van het Londense Victoria and Albert Museum te zien is. (rusm)

Bags: Inside Out, Modemuseum, Hasselt. Nog tot 30/4. Info en tickets: www.modemuseumhasselt.be

FOTOGRAFIE

Ingrid Deuss cureert in haar hometown Maasmechelen

De afgelopen jaren cureerde de Maasmechelse Ingrid Deuss in haar galerie in Antwerpen een vijftigtal tentoonstellingen. In samenspraak met de exposerende fotografen zocht zij vaak de grenzen van het genre op. Deze maand doet zij dat in haar hometown. In het cultuurcentrum van Maasmechelen brengt ze drie fotografen samen die ieder in een ander segment van de fotografie werken: Joost Vandebrug (kunst), Jakob Ulens (documentaire en reportage) en Bjorn Tagemose (mode). (rusm)

Ingrid Deuss Cureert, 15/1-11/3, cc Maasmechelen. Vrije toegang. Info: www.ccmaasmechelen.be

PLATENHOEZEN

Van Pink Floyd tot Goose

Een lp-hoes is meer dan het omhulsel van een plaat. Dat is de insteek van de expo De geniale lp-hoezen van Hipgnosis. Het laatste woord doet misschien niet meteen een lampje branden, maar wat oudere muziekliefhebbers herinneren zich ongetwijfeld de cover met het legendarische regenboogprisma van The Dark Side of the Moon, het achtste album van Pink Floyd. Het ontwerp werd gerealiseerd door de Britse ontwerpgroep Hipgnosis, die ook platenhoezen ontwierp voor o.m. Genesis, Led Zeppelin, 10CC en Goose. Interesse? Rep je dan naar de bib van Heusden-Zolder. (rusm)

De geniale platenhoezen van Hipgnosis, bib Heusden-Zolder, 1/2–4/3. Vrije toegang.

ILLUSTRATIE

De wereld van Ingrid Godon

Ik en mijzelf is het vierde boek van de Belgische illustratrice Ingrid Godon en de Nederlandse arts, schrijver en dichter Toon Tellegen, vooral bekend om zijn kinderboeken en zijn filosofische gedichten over identiteit. Ingrid Godon heeft een internationale renommee. Haar boeken verschijnen vaak eerst in het buitenland en worden daarna in het Nederlands vertaald. Met deze expo in cc De Bogaard in Sint-Truiden leggen ze de nadruk op thema’s als identiteit en diversiteit. (rusm)

Ik en mijzelf, nog tot 16/2, cc De Bogaard, Sint-Truiden. Vrije toegang. Info: www.debogaard.be

HEDENDAAGSE KUNST

Hommage aan honderdjarige Octave Landuyt

Op 26 december van vorig jaar werd kunstenaar Octave Landuyt honderd jaar. Naar aanleiding van die verjaardag vindt in galerie De Mijlpaal een expo rond zijn oeuvre plaats. Als eerbetoon aan de markante Oost-Vlaming gaan vijf kunstenaars in dialoog met zijn werk: Koen Vanmechelen, Lore Langendries, Hubert Minnebo, Camiel Van Breedam en Nedda El Asmar. Landuyt is niet alleen schilder, maar ook beeldhouwer, juwelenontwerper en graficus. (rusm)

Panta Rhei, nog tot 12/2, galerie De Mijlpaal, Heusden-Zolder. Vrije toegang. Info: www.demijlpaal.com

FOTOGRAFIE

The Making of het KMSKA

Na meer dan tien jaar restauratie werd het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen op 24 september officieel heropend. Wie wil weten hoe de restauratie tot stand kwam, kan daarvoor terecht op de tijdelijke expo The Making Of. Fotografe Karin Borghouts documenteerde elke fase van het renovatieproject. Haar foto’s zijn de rode draad. Een brede waaier van documenten vervolledigt het verhaal, met plannen, maquettes, citaten, video’s en interviews. (rusm)

The Making of, KMSK, Antwerpen, tot 3/9. Info en tickets: www.kmska.be

ARCHITECTUUR

Vijftig jaar ccHa

In het kader van de viering rond het vijftigjarige bestaan van het Hasseltse cultuurcentrum loopt ter plekke een tentoonstelling over de ontstaansgeschiedenis van het gebouw, dat werd ontworpen door architect Isia Isgour. Met plannen, tekst en beeld wordt de bijzondere architectuur in de verf gezet. Ook het opdrachtgeverschap komt aan bod. Zo geven brieven tussen de toenmalige burgemeester Meyers en aannemer Gerard Houben aan hoe het gebouw tot stand kwam. (rusm)

Omkaderd, tot 5/2, ccHa, Hasselt. Vrije toegang. Info: www.ccha.be

FOTOGRAFIE

De blik van Stephan Vanfleteren in de mijnwerkersziel

Wie nog niet de kans zag om de expo Kompelkoppen van fotograaf Stefan Vanfleteren en soundesigner Stef Van Alsenoy te bezoeken, heeft daar nog tot 22 januari de kans toe. Vanfleteren, een van de meest gerenommeerde fotografen van ons land, haalde in cc MUZE in Heusden-Zolder bijna honderd ex-mijnwerkers voor zijn lens. Naast portretten van karaktervolle koppen is er ook een abstracte filmprojectie van Stef Van Alsenoy te zien. Authentieke geluidsfragmenten verwerkte hij in een soundscape.(rusm)

Kompelkoppen, Stefan Vanfleteren en Stef Van Alsenoy, tot 22/1, cc MUZE, Heusden-Zolder. Info en tickets: www.muze.be

