Bree/Hasselt

Cd&v Bree gaat voortaan door het leven als ‘onsBree’. Dat is ook de lijst waarmee burgemeester Liesbeth Van der Auwera in oktober 2024 naar de kiezer. Na Bilzen en Bocholt is Bree de derde Limburgse gemeente waar cd&v onder een andere naam (en niet in kartel) opkomt. Wie volgt?