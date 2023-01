Dat revelatie én topschutter Elvis Mehanovic met onmiddellijke ingang naar Patro Eisden verkaste, was in Tongeren en omstreken the talk of the town maar tijd om te ‘rouwen’ is er niet. Op vier dagen tijd krijgt SK immers twee Hasseltse toppers te bekampen. Zaterdag komt nummer twee Sporting over de vloer, woensdag is leider Hades de opponent.