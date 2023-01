NBA: Boston legt Doncic en Dallas lam, Denver en Memphis winnen

Lauri Markkanen was de grote man bij Utah Jazz met 49 punten. — © Getty Images via AFP

Boston heeft zich niet laten verrassen door Dallas. De leider in de Eastern Conference van de NBA haalde het met 124-95. Ook Denver en Memphis, die in het westen het beste gemiddelde tellen, wonnen hun partij.

Luka Doncic was de voorbije wedstrijden de grote draaischijf van Dallas maar kon tegen de Celtics minder zijn stempel drukken, met 23 punten, negen rebounds en drie assists. Bij Boston, dat de Eastern Conference aanvoert met 27 zeges tegen twaalf nederlagen, blonk Jayson Tatum uit met 29 punten.

In het westen staan Denver en Memphis bovenaan met 25 overwinningen tegen dertien verliesmatchen. De Nuggets versloegen de Los Angeles Clippers met 122-91, dankzij een collectief sterke prestatie met zeven spelers die tien of meer punten scoorden. Memphis was de betere van Orlando (123-115). De Grizzlies konden rekenen op Ja Morant (32 punten) en Jaren Jackson Jr. (31 punten).

Hekkensluiter in de Western Conference Houston kon tot slot ook niet winnen van Utah (131-114). De Fin Lauri Markkanen speelde zich bij de Jazz in de kijker met een persoonlijk record van 49 punten.