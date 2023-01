Aan de Adolphe Buyllaan in Elsene heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed in een woning, met op de gelijkvloerse verdieping een restaurant. In het pand waren elf personen aanwezig en vier peuters raakten bevangen door de rook. Zij moesten voor verzorging naar het ziekenhuis, meldt de Brusselse brandweer.