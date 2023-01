STVV-voorzitter David Meekers na vertrek Brüls: “Hart bloedt, maar begrijp de beslissing”

Donderdag was STVV-voorzitter David Meekers te gast in ‘BINK!’, de podcast van STVV-supporters Jan Moers en Niele Dams. Daarin kwam bij terug op het vertrek van Christian Brüls. “Mijn supportershart bloedt, maar ik begrijp de beslissing van Tateishi en Pinto.” We zetten u de belangrijkste quotes van Meekers op een rij.

1. “Als supporter een ontgoocheling”

“Christian Brüls heeft bij ons gedurende twee jaar vernuft gebracht. Een speler voor wie supporters naar het stadion komen. De ontgoocheling die de fans voelen, die deel ik. Dat heb ik ook gezegd toen sportief directeur Andre Pinto me belde. Ik ben ontgoocheld en tegelijk dankbaar. Na de komst van Brüls hebben we meteen relatief makkelijk punten gepakt.

2. “De club heeft negatieve ervaringen in dossiers van dertigers”

“De zaak-Brüls was niet simpel. De club heeft recent negatieve ervaringen gehad met dossiers van spelers op leeftijd. Zeker als ze langdurige overeenkomsten kregen aangeboden. Je weet niet wanneer het fysieke verval toeslaat. Het verleden heeft er toe geleid dat de club daarin heel voorzichtig is geworden.”

© Dick Demey

3. “Brüls heeft niet goed gereageerd op uitblijven contract”

“Op het einde van vorig seizoen is besproken dat het moeilijk was om toen al één van al die aflopende contracten open te breken. We hebben acht spelers die we een nieuw contract zouden moeten kunnen aanbieden, terwijl we nog een seizoen voor de boeg hadden. Sommige jongens die straks einde contract zijn, doen het uitstekend. Ik denk aan Leistner en Janssens. Brüls heeft niet altijd even goed gereageerd op het uitblijven van een contract.”

4. “Recente prestaties van Brüls verdienste van Hollerbach”

“Onder Maes wisselde Brüls goede met slechte momenten af, maar eind vorig seizoen presteerde hij outstanding. Recent tegen Club Brugge en Zulte Waregem haalde hij opnieuw een hoog niveau, maar dat is voor mij volledig de verdienste van Hollerbach. Hij heeft Brüls scherp gezet, ondanks een haat-liefde verhouding. Brüls had zijn kuren. Bleef weg, moest gewisseld worden omdat hij niet deed wat de coach wou. Regelmatig was hij een genie, als je die 2-0 zag tegen Zulte Waregem. Iedereen dacht dat hij ging trappen, maar dan kwam dat passje naar Bruno. Dat zullen we hopelijk niet te fel missen. We hebben vervangers, maar die zijn geen kopie van Brüls.”

5. “Hadden we hem dit moeten weigeren?”

“Christian kreeg bij Zulte Waregem de kans om voor 2,5 jaar te tekenen. Wij wilden hem tot de laatste dag voor één jaar vastleggen. Ginds kreeg hij ook nog eens uitstekende voorwaarden. Moet je hem dat dan weigeren? Dat is een dubbel gevoel. Hadden we hem tot het einde van het seizoen moeten houden? Hij zal alleszins niét spelen tegen ons in de kwartfinale van de beker, hé.”

© Raymond Lemmens

6. “Brüls zou niet meer bij de les geweest zijn”

“Fans vragen zich af of de transfer niet had kunnen wachten tot na die bekermatch tegen Zulte Waregem. We hebben Brüls verzocht om eerst nog wat bij STVV te blijven, maar hij was dolenthousiast over dat voorstel van Zulte. Coach Hollerbach heeft duidelijk aangegeven dat het geen zin zou hebben om hem dan nog in de kern te houden. Hij zou niet bij de les zijn. Kijk naar Bauer en Konaté in het verleden. Ik herinner me de 0-3 tegen Anderlecht, die mannen waren toen ook niet bij de zaak.”

7. “Zijn niet bezig met een vervanger”

“We moeten als club rekening houden met de economische realiteit. Volgens de nieuwe wetgeving van de Pro League moet het negatieve eigen vermogen met 20 procent verbeteren. Het sportieve moet in balans blijven met het financiële. Brüls verdwijnt van de payroll en er is de transfersom die we ontvangen. Onze payrollkosten liggen hoog. Niet alleen puur door salarissen, ook sociale bijdragen en voorheffingen die de club dient op te hoesten. Door strengere maatregelen van bovenaf betalen we 2 miljoen euro per jaar meer per jaar voor dezelfde spelers. Die financiële realiteit is keihard en wij moeten ermee omgaan. We zijn dus niet meteen bezig met een vervanger.”