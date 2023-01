Juninho schetst onthutsend portret over nieuwe trainer van Cristiano Ronaldo: “Rudi Garcia is de slechtste persoon die ik heb gekend”

De Fransman Rudi Garcia is de nieuwe trainer van Cristiano Ronaldo nu de Portugees aan de slag is bij het Saudische Al-Nassr. De Braziliaan Juninho werkte van 2019 tot 2021 als sportief directeur van Olympique Lyon samen met Garcia en die samenwerking is niet goed verlopen. In een interview met het Portugese MaisFutebol schetst Juninho een onthutsend beeld van Garcia, die eerder zelf uithaalde naar Juninho.

“Ik heb er lang over nagedacht om over Rudi Garcia te praten, want alleen al door zijn naam uit te spreken, word ik misselijk, maar ik doe het uit respect en bewondering voor Cristiano Ronaldo”, zei de voormalige Braziliaanse vrijetrapspecialist Juninho Pernambucano.

“Mijn ervaring met Rudi Garcia bij Lyon was verschrikkelijk. Hij is de slechtste persoon die ik in mijn hele voetbalcarrière heb ontmoet. Hij heeft geen verstand van het leiden van een groep. Hij leidt door angst te zaaien. Hij respecteert alleen mensen die macht hebben of van wie hij kan profiteren.”

Butler voor Ronaldo

Om die reden denkt Juninho dat Cristiano Ronaldo zich eigenlijk geen zorgen hoeft te maken.

“Hij zal niets durven doen dat CR7 stoort, integendeel, hij zal hem zelfs ontbijt serveren als dat nodig is. Hij zal proberen Cristiano’s vriend te zijn en alles voor hem doen. Het is een droom om bevriend te zijn met Cristiano Ronaldo. Zoals alle opportunisten probeert hij zijn karretje te hangen aan mensen die groter zijn dan hem en van wie hij kan profiteren. Cristiano is een van de grootsten in de geschiedenis van het voetbal en Rudi weet dat.”

“Maar het succes van het team en de harmonie in de kleedkamer doen er voor hem niet toe. Hij wil gewoon in het middelpunt van de belangstelling staan. Persconferenties vond hij het leukst van al. Dan kwam hij vroeg aan op de club en was hij blij als een kind. Achteraf vroeg hij of ik de persconferentie had gezien. Het liefste van al had hij zichzelf live op tv willen zien. Hij is nog geen haar veranderd, al is hij er de meester in om mensen te misleiden.”

“Koud, berekenend, achterdochtig en onzeker”

Na zijn vertrek bij Lyon uitte Rudi Garcia kritiek op Juninho. Hij zei onder meer dat Juninho middenvelder Houssem Aouar op eigen initiatief had geschorst, terwijl Garcia hem alleen een boete had willen opleggen. Verder beschuldigde hij de Braziliaan ervan Braziliaanse spelers te bevoordelen en dingen achter zijn rug te doen. Die verklaringen zorgden voor een breuk en openlijke ruzie.

“Hij is koud, berekenend, achterdochtig en onzeker”, sabelt Juninho verder. “Door die onzekerheid zaait hij intern angst. Maar naar de buitenwereld hangt hij een ander beeld van zichzelf op. Hij deed er alles aan om Bruno Guimarães te boycotten omdat hij niet wilde dat ik als sportief directeur, die bezig was met de middelllange en lange termijn, spelers aanwierf. Hij wilde spelers via zijn eigen makelaar. Om die reden deed hij er alles aan om Paquetá niet naar Lyon te laten komen, zijn eigen manager had ook een speler voor die positie. Het zijn maar enkele voorbeelden.”

“Tactisch een ramp”

“Tactisch is hij bijna even erg als menselijk. Ik heb bijna al zijn trainingen gezien. De tactische trainingen duurden niet lang, hij hechtte weinig belang aan het spel in balbezit. Hij is alleen maar goed voor kleine en middelgrote clubs, want het enige waarop hij focust is countervoetbal. Zijn ploegen kunnen goed omschakelen, maar hij heeft geen kaas gegeten van veldbezetting, het zoeken naar ruimte, variatie in het spel en druk op de tegenstander.”

Rudi Garcia is sinds eind juni aan de slag bij Al-Nassr, de club waar Cristiano Ronaldo tekende. In 2010-2011 kende hij een bijzonder succesvol seizoen bij Lille door (met Eden Hazard) de dubbel te winnen. Hij werd ook verkozen tot trainer van het jaar in Frankrijk. In 2017-2018 haalde hij met Marseille nog de finale van de Europa League, maar prijzen won Garcia na Lille niet meer.