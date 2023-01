Beringen kandidaat voor de organisatie van het BK veldrijden in 2026

Zondag 15 januari vindt in Lokeren het Belgisch kampioenschap veldrijden plaats. Over drie jaar, in 2026, strijden de crossers mogelijk in onze provincie om de driekleur. Beringen heeft zich immers kandidaat gesteld om dan het BK te organiseren.

Sinds 2019 vindt er op en rond de voormalige mijnterril een pittige klimcross plaats, maar de organisatie van een BK zou een primeur zijn. De voorbije vier edities ging de zege in Beringen tweemaal naar Eli Iserbyt (2021 en 2022), Toon Aerts (2020)en Quinten Hermans (2019).

In 2002 was Mario De Clercq de beste voor Erwin Vervecken en bondscoach Sven Vanthourenhout, in 2018 toonde Wout van Aert zich de beste voor Laurens Sweeck en Daan Soete. De kustgemeente maakte tot vorig seizoen deel uit van de wereldbeker, maar ‘stapte’ in het tussenseizoen over naar de X20 Badkamers Trofee. Ook het WK veldrijden werd al twee keer in Koksijde georganiseerd. In 1994 schreef Paul Herygers er zijn ‘moment de gloire’ met het befaamde schouderklopje voor Richard Groenendaal. In 2012 stond er geen maat op Niels Albert die het haalde voor Rob Peeters en Kevin Pauwels.

(gvdl)