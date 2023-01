‘Stranger Things’-acteur Noah Schnapp deelt emotionele video: “Ik zat 18 jaar lang bang in de kast”

Afgelopen zomer bevestigde de Amerikaanse acteur Noah Schnapp dat zijn ‘Stranger Things’-karakter Will Byers homoseksueel is. Maar donderdag kwam de 18-jarige met nog meer verrassend nieuws op TikTok. “Ik trek dus toch meer op Will Byers dan ik dacht!”, schreef de acteur, waarmee hij dus bekendmaakt dat hij ook homo is. “Toen ik mijn vrienden en familie vertelde dat ik al 18 jaar bang in de kast zat, zeiden ze alleen maar dat ze het al wisten”, aldus Schnapp.