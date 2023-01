Baas van Wagner Group is “geobsedeerd” door Bachmoet wegens mijnen

Jevgeni Prigozjin, de eigenaar van de Wagner Group, het huurlingenbedrijf dat een belangrijke rol speelt in de Russische invasie van Oekraïne, is volgens de Verenigde Staten geobsedeerd door de felbevochten Oekraïense stad Bachmoet vanwege de daar gelegen zout- en gipsmijnen. Prigozjin, een trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, zou “om financiële redenen” geïnteresseerd zijn in overname van de mijnen.