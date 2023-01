Bonaventure schakelt opnieuw reekshoofd uit en gaat naar halve finales in Auckland

Ysaline Bonaventure (WTA 95) is erin geslaagd zich te kwalificeren voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. De 28-jarige Luikse haalde het in haar kwartfinale in twee sets (6-4 en 6-2) van de Canadese Leylah Fernandez (WTA 40), het derde reekshoofd.