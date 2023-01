Legendarische surfer verongelukt in Portugal

In het Portugese Nazaré is donderdag een legendarische Braziliaanse surfer om het leven gekomen op training. Marcio Freire werd het eerste slachtoffer van deze beroemde plek. Zijn dood ontlokte rouwbetuigingen van andere big wave professionals.

“Een 47-jarige man met de Braziliaanse nationaliteit is vanmiddag overleden nadat hij viel tijdens het oefenen met gesleept surfen in Praia do Norte”, aldus de Portugese nationale maritieme autoriteit in een verklaring.

Reddingswerkers ontdekten dat het slachtoffer een hart- en ademhalingsstilstand had, en begonnen onmiddellijk met reanimatie op het strand. “Na verschillende pogingen was het niet mogelijk om de situatie om te keren”, luidt het.

Volgens lokale bronnen is het slachtoffer Marcio Freire, een van de veteranen van XXL-surfen die twintig jaar in de Amerikaanse archipel Hawaï woonde, het mekka van het internationale surfen. De surfcondities donderdag waren volgens deze bronnen niet bijzonder gevaarlijk.

De controversiële techniek van gesleept surfen bestaat erin de beoefenaar toegang te geven tot bijzonder hoge golven door middel van een gemotoriseerd toestel (jetski of helikopter) dat vertrekt eens de surfer op de golf is gebracht.