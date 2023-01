Remco Evenepoel, Lotte Kopecky en co op de rode loper in de Antwerpse Kinepolis: vrijdag worden de meest prestigieuze sportprijzen van 2022 uitgereikt

In de Antwerpse Kinepolis worden vrijdagavond de meest prestigieuze sportprijzen van 2022 uitgereikt, tijdens het Sportgala. Alles wat u moet weten, in zeven vragen.

Wie is kandidaat-Sportman van het Jaar?

De stemming is al een tijdje achter de rug, en per categorie strijden nog drie zogeheten supergenomineerden om de eer. De namen illustreren wat een weelderig sportjaar we hebben gehad. Bijvoorbeeld het delirium dat Remco Evenepoel België bezorgde: in september won hij als eerste Belg in meer dan 40 jaar een grote ronde, met de Vuelta. Hij pakte nadien de wereldtitel in Australië en brons op de WK-tijdrit. In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een monument op zijn naam geschreven en hij won de Clasica San Sebastian voor de tweede keer.

Of de snelschaatser Bart Swings, die zich tot olympisch kampioen kroonde en zo de succesrijkste mannelijke olympiër van het moderne tijdperk, en daarnaast nog eens vijf medailles op de Wereldspelen, de ‘Olympische Spelen voor niet-olympische disciplines, bij elkaar skeelerde. Ook Wout van Aert beleefde een boerenjaar: de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Bank Classic, drie ritten in de Ronde van Frankrijk, de groene trui in de Tour…

Nafi Thiam. — © BELGA

En bij de vrouwen?

Nafi Thiam was in 2022 onklopbaar op de zevenkamp met goud op het WK in Eugene en EK in München. Lotte Kopecky behaalde niet alleen de vice-wereldtitel op de weg in Australië maar won ook de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. En ze kroonde zich tot dubbele wereldkampioene en dubbele Europees kampioene baanwielrennen. De kunstschaatsster Loena Hendrickx pakte als eerste Belgische de vice-wereldtitel, en ze werd achtste op de Winterspelen.

Een aantal sporters moet node forfait geven. Zo is Swings vrijdag aan de slag op het EK allround in Noorwegen, zo heeft Thiam Zuid-Afrika als haar winterse uitvalsbasis, zo is Derwael met de Belgische eliteturnsters op stage in Amerika…

Hoe was het vorig jaar?

Ok, het was een millimetersprint die hij won tegenover marathonman Bashir Abdi maar Wout van Aert volgde in 2021 zichzelf op als Sportman van het Jaar. Dat was geleden van Philippe Gilbert in 2009. Matthias Casse werd toen derde. In het jaar van de uitgestelde Spelen van Tokio 2021 klopte olympisch kampioene Nina Derwael olympisch kampioene Nafi Thiam, voor de toenmalige uittredende Sportvrouw Emma Meesseman.

Nina Sterckx. — © BELGA

Worden er nog trofeeën uitgereikt?

Nog een heleboel sporters worden in de bloemetjes gezet. Behalve de Sportman en Sportvrouw worden de coach, ploeg, belofte en paralympiër van 2022 verkozen. Zo liggen voetbalrevelatie Union, de onverslijtbare Belgian Tornados (4x400m) en de tricolore WK-wielerploeg met elkaar in balans. Of strijden de gewichthefster Nina Sterckx, de tennisser Gilles-Arnaud Bailly en de wielrenner Cian Uijtdebroeks om de eer. En gaat de trofee naar atletiekcoaches Roger Lespagnard of Jacques Borlée of toch naar wielerbondscoach Sven Vanthourenhout? Tafeltennisser Laurens Devos, amazone Michèle George (dresssuur) en wielrenner Ewoud Vromant zijn in de running voor Paralympiër van het Jaar.

Wie stemt er ook alweer?

De oudste trofee is de Sportman/-Vrouw niet, dat is de Nationale Trofee voor Sportverdienste, die slechts één keer in een carrière kan worden gewonnen. Maar de Sportman/-Vrouw, die verschillende keren kan worden gewonnen, geldt wel algemeen als de meest prestigieuze. De jury bestaat uit ex-laureaten en de Belgische sportjournalisten.

Waarom is deze ‘eindejaarsverkiezing’ ongebruikelijk begin 2023?

Normaal vindt het Sportgala eind december van hetzelfde jaar plaats, deze editie werd uitgesteld tot begin 2023. De reden: het WK voetbal, dat deze keer uitzonderlijk tot december liep. Zo kon er in de stemming eventueel nog mee rekening worden gehouden met de Rode Duivels.

Is de uitreiking publiek?

Neen, publiek is niet toegelaten, enkel sporters, hun entourage en ex-laureaten. Er is ook geen rechtstreekse tv-uitzending. Het Sportgala begint om 19.30 uur, de laatste trofee-uitreiking wordt verwacht omstreeks 20.40 uur. Voor live-updates: www.sportwereld.be