“Verbieden is zinloos”, maar onderwijs heeft geen idee hoe het met revolutionaire technologie om moet gaan

New York verbiedt leerlingen om nog gebruik te maken van ChatGPT. Dankzij artificiële intelligentie (AI) kan de chatbot op eenvoudig verzoek hele teksten genereren. Een bedreiging voor ons onderwijs volgens de ene, een fantastisch hulpmiddel volgens de andere. Ook in Vlaanderen breken scholen en universiteiten zich het hoofd over hoe ze met die nieuwe technologie moeten omgaan. “Eén ding is zeker: verbieden is zinloos.”