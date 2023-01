Ook bijen krijgen een prik: vaccin voor ziekte waardoor hele kolonies uitgeroeid moesten worden

Het allereerste vaccin ter wereld voor honingbijen werd deze week goedgekeurd door de Amerikaanse overheid. Het beschermt kolonies tegen Amerikaans vuilbroed, een ziekte die ook broedsels in ons land treft. Jaarlijks krijgt het FAVV melding van enkele uitbraken. Er is nog geen remedie, waardoor volledige kolonies uitgeroeid moeten worden.

Het vaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Dalan Animal Health zou kolonies beschermen tegen de ziekte. Het middel wordt verwerkt in het voedsel, de koninginnengelei, die door werkbijen aan de koningin wordt gevoerd. Zij neemt het op en wordt immuun. De larven die ze vervolgens voortbrengt, nemen die bescherming tegen de bacterie die de ziekte veroorzaakt over. “Ons vaccin is een doorbraak in de bescherming van honingbijen”, zegt topvrouw Annette Kleiser. “We zijn klaar om beter voor insecten te zorgen, wat een impact heeft op de wereldwijde voedselproductie.”

In de VS worden honingbijen regelmatig ingezet voor de bestuiving van bloemen en planten in de landbouw. Bij vuilbroed verkleurt het broedsel van de kolonie, de larven worden helder wit tot lichtbruin en ten slotte donkerbruin tot zwart. Bij besmetting moeten zowel het bijenvolk als de bijenkasten vernietigd worden.

(agg)