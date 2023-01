Kevin McCarthy haalt na elf rondes nog steeds te weinig stemmen om ‘Speaker of the House’ te worden

Omdat de Republikeinen met 222 leden een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden leek het op het eerste gezicht niet moeilijk om een Republikeinse voorzitter te verkiezen. Kevin McCarthy, die eerder al fractieleider was van de minderheid in het Huis, stond bovenaan op het lijstje. Maar de afgelopen dagen verliepen niet zoals hij gehoopt had. Een twintigtal Republikeinen ligt hem dwars. Ze rebelleren door op andere Republikeinse kandidaten te stemmen of zich te onthouden.

En dat zijn cruciale stemmen die McCarthy verliest. Hij haalde daardoor in alle stemrondes verspreid over drie dagen te weinig stemmen om een meerderheid te halen. In principe zijn 218 stemmen nodig om verkozen te worden, al kunnen het afhankelijk van het aantal leden dat zich onthoudt ook iets minder zijn.

De Democraten zijn in de minderheid in het Huis, maar omdat zij verenigd achter hun kandidaat Hakeem Jeffries staan, krijgt hij steevast meer stemmen dan McCarthy. In alle rondes haalde hij 212 stemmen binnen. Dat is de volledige Democratische achterban. Maar ook die 212 zijn er te weinig om Speaker te worden.

Hakeem Jeffries haalt steevast alle stemmen binnen bij de democraten. — © EPA-EFE

Donald Trump

De rebellerende Republikeinen stemden al op verschillende andere kandidaten, onder wie Byron Donalds, en sinds donderdagavond ook Kevin Hern.Die stemde zelf telkens op McCarthy, maar volgens CNN zou zijn naam steeds vaker naar boven komen bij de conservatieven.

Donderdag bracht één hardnekkige Republikeinse tegenstander van McCarthy, Matt Gaetz, zelfs meermaals een stem uit voor de voormalige president Donald Trump. Die laatste zetelt niet in het Huis, maar er is geen regel dat de Speaker ook effectief lid moet zijn van het lagerhuis. Trump riep eerder op donderdag nog op om McCarthy te steunen.

Eén lid, Republikein Victoria Spartz, blijft dan weer ‘present’ stemmen en onthoudt zich dus. Daardoor zakte de drempel voor de meerderheid naar 217. Maar ook die haalde McCarthy niet.

Historische tiende en elfde ronde

Het kwam tot een historische tiende ronde: het was al 164 jaar geleden dat een verkiezing van een voorzitter van het Huis zo lang duurde. Ook in die tiende ronde strandde McCarthy op 200 stemmen. De Republikeinen bleven voortploeteren en nomineerden hem als kandidaat voor een elfde stemronde. Matt Gaetz nomineerde Donald Trump als tegenkandidaat, “want we moeten ons land weer groots maken en hij kan beginnen met het Huis van Afgevaardigden weer groots te maken”. De elfde ronde eindigde met 212 stemmen voor de Democraat Jeffries, terwijl Republikein McCarthy het alweer met 200 moest stellen, zijn partijgenoten Donalds met 12, Hern met 7 en Trump met 1 stem.

Na de elfde onsuccesvolle ronde stemden de parlementsleden donderdagavond om de zitting op te schorten tot vrijdagmiddag.

In de wandelgangen klinkt al sinds woensdagavond dat achter de schermen de onderhandelingen tussen de gematigde en rechtse Republikeinen productief verlopen, een verregaande deal op tafel ligt en er vooruitgang wordt geboekt. Maar daar is in het parlement voorlopig niets van te merken.

Zolang er geen ‘speaker’ verkozen is, kunnen de nieuw verkozen parlementsleden niet ingezworen worden en kan het Huis zijn activiteiten niet opstarten.

McCarthy laat zich niet opjagen, liet hij verstaan tegenover reporters nadat de zitting van donderdag opgeschort werd. “Ik heb de langste speech in het parlement”, zei hij verwijzend naar een toespraak van 8 uur en 32 minuten waarmee hij in 2021 een plan van Biden vertraagde, “dus blijkbaar schrijf ik graag geschiedenis. Als dit een beetje langer duurt, is dat oké.” De Republikeinse leider zei dat geprobeerd was om de kwestie op te lossen voordat het tot stemmingen kwam.

Kevin McCarthy toonde zich niet bezorgd over de vele toegevingen die hij intussen aan de rechtse rebellen binnen zijn partij deed, en waarmee sommige gematigden verveeld lijken te zitten. Radicalere leden zouden zitjes in commissies geëist hebben, en in de deal die voorgesteld wordt zou voortaan één parlementslid een stemming kunnen starten over een ontslag van de voorzitter. “Ik ben niet bang. Ik zal geen zwakkere speaker zijn.”

Vrijdag zullen de Republikeinen een telefonische vergadering houden om verder te overleggen, vertelt een bron aan CNN.