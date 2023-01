Agressie, ontmaagding, cocaïne en zijn moeder: de opvallendste passages uit prins Harry’s memoires

De uitgever had er alles aan gedaan om de memoires van prins Harry overal netjes gelijktijdig te lanceren, volgende week. Maar de verzegelde zendingen en bewaakte opslagruimtes konden niet verhinderen dat enkele Spaanse boekhandels Spare (in het Nederlands: Reserve) al zijn beginnen te verkopen. Britse media kregen het boek in handen en publiceerden al tal van fragmenten. Lees hier de opvallendste passages.

De reserve

De titel van Harry’s boek slaat op een gezegde in aristocratische kringen dat de eerste zoon een erfgenaam is en een tweede een ‘reserve’. Harry schrijft dat zijn vader, de huidige koning Charles, bij de geboorte van zijn tweede zoon tegen zijn vrouw prinses Diana zou hebben gezegd: “Fantastisch! Nu heb je me een erfgenaam gegeven en een reserve – mijn werk zit erop.”

Cocaïne op zijn zeventiende

Harry zou amper 17 jaar oud geweest zijn toen hij voor het eerst cocaïne probeerde. “Natuurlijk had ik toen cocaïne gebruikt”, schrijft hij in Spare. “Bij iemand thuis, tijdens een jachtweekend, kreeg ik een lijntje aangeboden, en sindsdien had ik nog wat meer genuttigd. Het was niet erg leuk, en ik voelde me er niet bijzonder gelukkig door, zoals bij anderen leek te gebeuren, maar ik voelde me er wel anders door, en dat was mijn hoofddoel. Voelen. Anders zijn. Ik was een zeventienjarige die bijna alles wilde proberen wat de gevestigde orde zou veranderen. Daar probeerde ik mezelf tenminste van te overtuigen.”

Ontmaagd door oudere vrouw

In zijn memoires omschrijft prins Harry het moment waarop hij ontmaagd werd. Hij noemt het “een vernederend moment” en zegt dat het plaatsvond “in een veld” met een “oudere vrouw die van paarden hield.” “Ik besteeg haar snel, waarna ze me op mijn kont sloeg en me tegenhield... een van mijn fouten was dat ik het liet gebeuren in een weiland, vlak achter een drukke pub. Ongetwijfeld heeft iemand ons gezien.”

William raadde nazikostuum aan

Harry ontlokte in 2005 een rel toen hij een nazikostuum aantrok. Voor een verkleedfeestje met als thema ‘het koloniaal verleden’ twijfelde Harry tussen een pilotenkostuum of een nazikostuum (van het Afrikakorps van de Duitse generaal Erwin Rommel, inclusief de rode band met hakenkruis). Harry vertelt in zijn memoires dat hij zijn dilemma voorlegde aan zijn broer en Kate, toen nog diens vriendin. “Ze huilden als wolven toen ze mijn twijfel hoorden en pushten me het nazikostuum te dragen. Want dat was nog erger dan het belachelijke panterpakje dat William zou aantrekken.”

© Getty Images via AFP

William “voorgoed verdwenen” na huwelijk

Over het huwelijk van William met Kate schrijft Harry: “De broer die ik die ochtend naar Westminster Abbey begeleidde was weg - voor altijd. Wie zou dat kunnen ontkennen? Hij zou nooit meer in de eerste plaats Willy (de bijnaam voor William, red.) zijn. We zouden nooit meer samen over het platteland van Lesotho rijden met capes achter ons aan. We zouden nooit meer een naar paarden ruikend huisje delen terwijl we leren vliegen. Wie zal ons scheiden? Het leven, dat is wie.”

Tegen de grond gewerkt door William

In 2019 kreeg Harry ruzie met zijn broer William toen hij hem ervan beschuldigde roddels over zijn vrouw Meghan Markle te lekken aan de pers. William noemde haar “lastig”, “onbeleefd” en “ruw”. Het kwam tot geroep en gescheld, en uiteindelijk viel William zijn broer fysiek aan, schrijft Harry. “Het gebeurde allemaal zo snel. Zo heel snel. Hij greep me bij de kraag, trok mijn ketting kapot en werkte me tegen de vloer. Ik landde op de bak van de hond, die onder mijn rug brak en de stukken sneden in me. Zo lag ik daar een moment, verdoofd, toen krabbelde ik overeind en zei dat hij het moest aftrappen.”

William daagde Harry uit om terug te vechten, verwijzend naar ruzies in hun kindertijd, maar toen Harry weigerde, vertrok zijn broer. Later kwam hij terug om zich te verontschuldigen. “Je hoeft dit niet aan Meg te vertellen”, klonk het daarbij.

© AP

“Buitenproportionele” woede tegenover Meghan

De 38-jarige prins schrijft in zijn memoires ook over een ruzie tussen zichzelf en zijn echtgenote. Hij schrijft dat hij “buitenproportioneel boos” was op Meghan Markle en haar zo “hard” aansprak dat “alles in de kamer tot stilstand kwam”. De twee koelden zo’n 15 minuten af, waarna ze elkaar opnieuw spraken in de slaapkamer. “Ze was kalm, maar zei op een rustige, vlakke toon dat ze het nooit zou pikken om zo te worden aangesproken,” schrijft Harry. “Ik knikte.”

Spijt dat hij naar Meghans seksscènes keek

Prins Harry schrijft dat hij “elektroshocktherapie” nodig heeft om de seksscènes van zijn echtgenote Meghan Markle uit zijn hoofd te krijgen. De prins geeft in zijn boek toe dat hij “de fout gemaakt heeft” dat hij op Google zocht naar enkele seksscènes uit de serie Suits, waarin Markle een hoofdrol vertolkte. “Ik was er getuige van dat zij en een castgenoot elkaar in een soort kantoor of vergaderzaal te lijf gingen. Ik hoefde zulke dingen niet live te zien.”

© ISOPIX

Bevroren penis

Harry beschrijft hoe hij tijdens een reis naar de Noordpool leed aan een vroeg stadium van wat lijkt op bevriezing. Hij vertelt dat hij zijn vader over zijn verwondingen vertelde tijdens een diner aan de vooravond van het huwelijk van William. “Mijn vader toonde belangstelling en leefde met me mee toen ik vertelde dat mijn oren en wangen door de kou waren verbrand. Ik moest me inhouden om niet te veel te praten en hem te vertellen dat mijn penis ook was aangetast...”

Meghan schoffeerde Kate net na bevalling

Harry schrijft dat Kate van streek was omdat Meghan haar zei dat ze ‘baby brain’ had. Kate was toen net bevallen en daarmee doelde Meghan op het feit dat ze waarschijnlijk enkel aan baby’s kon denken. Harry beweert dat Meghan zich verontschuldigde, maar dat William toch “met de vinger gewezen had” naar Meghan. William zou gezegd hebben: “Het is onbeleefd, Meghan. Die dingen worden hier niet gedaan.” Waarop zij antwoordde: “Als je het niet erg vindt, hou dan je vinger uit mijn gezicht.”

© ISOPIX

Kate grimaste toen Meghan haar lipgloss gebruikte

Meghan Markle zou tijdens een evenement in 2018 gevraagd hebben aan Kate of ze haar lipgloss mocht lenen. “Kate, verbaasd, zocht in haar handtas en haalde er met tegenzin een kleine tube uit,” schrijft Harry. “Meg kneep wat op haar vinger en bracht het aan op haar lippen. Kate grimaste.” Harry zei verder dat de vier “hadden moeten kunnen lachen om” het moment, maar de pers “voelde” dat het “iets groters” was.

Prins Harry doodde 25 mensen in Afghanistan

Niet alle passages zijn zo triviaal. In zijn memoires schrijft prins Harry ook dat hij tijdens zijn diensttijd in Afghanistan 25 mensen gedood heeft. “De meeste soldaten weten niet precies hoeveel kills ze op hun naam hebben staan. In gevechtsomstandigheden schiet je vaak lukraak. Maar in het tijdperk van Apaches en laptops werd alles wat ik in de loop van twee missies deed geregistreerd en van een tijdstempel voorzien. Ik kon altijd precies vertellen hoeveel vijandelijke strijders ik had gedood. En het leek me essentieel om niet bang te zijn voor dat cijfer”, zegt de prins.

“Van de vele dingen die ik in het leger heb geleerd, was een van de belangrijkste dat ik verantwoording moest afleggen voor mijn eigen daden. Dus mijn nummer: 25. Het was niet iets dat me met voldoening vervulde, maar ik schaamde me ook niet. Natuurlijk had ik dat cijfer liever niet op mijn militaire cv gehad, of in mijn hoofd, maar ik had ook liever geleefd in een wereld zonder de taliban, een wereld zonder oorlog.”

© AFP

Charles geeft zichzelf schuld van mentale problemen Harry

Koning Charles geeft zichzelf de schuld voor de mentale problemen van Harry nadat die terugkeerde uit Afghanistan. “Toen ik op een avond in Highgrove met mijn vader sprak, praatten we uitvoerig over waar ik mee te maken had,” schrijft hij. “Ik gaf hem alle details en deelde de ene anekdote na de andere. Tegen het einde van de maaltijd liet hij zijn hoofd zakken en zei: ‘Ik veronderstel dat het mijn schuld is. Ik had je jaren geleden de hulp moeten geven die je nodig had.’” Harry zou daarop gezegd hebben dat het niet de schuld van zijn vader was. “Maar ik waardeerde de verontschuldiging.”

Is koning Charles wel zijn vader?

Harry verwijst naar geruchten in de media dat hij het resultaat was van een affaire tussen majoor James Hewitt en zijn moeder prinses Diana en naar suggesties dat zijn vader koning Charles vaak grapte dat hij niet wist wie Harry’s echte vader was. Harry zegt dat het idee absurd is, aangezien zijn moeder Hewitt pas lang na zijn geboorte heeft ontmoet.

© ISOPIX

Schuldgevoel omdat hij zich niet uitsprak over affaire van Charles

Harry beweert in zijn boek dat hij en William zich “enorm schuldig voelden” omdat ze niets zeiden over de affaire van hun vader met Camilla Parker Bowles. Hij schrijft dat zijn moeder Diana “niet goed rekende” toen ze in 1995 tegen journalist Martin Bashir zei dat er “drie mensen in dit huwelijk” waren. “Ze liet Willy en mij buiten beschouwing. We begrepen zeker niet wat er met haar en Pa aan de hand was, maar we voelden genoeg, we voelden de aanwezigheid van de Andere Vrouw, omdat we de gevolgen daarvan ondervonden.” Harry beweert dat zijn broer “al lang vermoedens koesterde over de Andere Vrouw”.

Gewekt met nieuws dat moeder overleden was

In Spare schrijft Harry over het moment waarop zijn vader hem vertelde dat Diana overleden was. Hij zei dat hij werd gewekt door zijn vader die “op de rand van het bed ging zitten en zijn hand op mijn knie legde”. Hij beweert dat de toenmalige prins Charles zei: “Mijn lieve zoon, mama heeft een auto-ongeluk gehad. Er zijn complicaties opgetreden. Mama is ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, mijn lieve zoon.” Harry schrijft: “Hij noemde me altijd ‘lieve zoon’, maar hij herhaalde het vaak. Hij sprak zachtjes. Het gaf me de indruk dat hij in shock was.”

Hekel aan (natte) handen schudden na Diana’s dood

Prins Harry vertelt in zijn boek ook over de dagen na de dood van zijn moeder. Hij schrijft over “honderden en honderden handen” die op hen afkwamen, vaak nat. “Waarvan? vroeg ik me af. Tranen, begreep ik. Ik had een hekel aan de aanraking van die handen. Wat meer is, ik hield er niet van hoe ze me schuldig lieten voelen. Waarom huilden al die mensen terwijl ik niet huilde en ook niet kon huilen? Ik wilde huilen, en ik had het geprobeerd, want het leven van mijn moeder was zo triest geweest dat ze de behoefte had gevoeld om te verdwijnen, om die monumentale klucht te verzinnen.”

“Ik herinner me dat ik verschillende mensen troostte die proestten, overweldigd waren, alsof ze mijn moeder hadden ontmoet, maar ook dacht: ‘Het ding is dat, nee. Je doet alsof je haar ontmoet hebt... maar je kende haar niet.”

© REUTERS

“Vrouw met krachten” zei dat moeder bij hem was

Na de dood van zijn moeder ging Harry hulp zoeken bij een vrouw die “beweerde krachten te hebben”. Zij zou hem verteld hebben dat zijn moeder bij hem was “op dat moment”. Harry zegt dat zijn nek warm werd en zijn ogen waterig werden. De vrouw vertelde Harry dat zijn moeder wist dat hij “op zoek was naar duidelijkheid” en “je verwarring voelt”, en wist dat hij “zoveel vragen” had, en zei dat de antwoorden mettertijd zouden komen.

Harry zegt ook dat hij herhaaldelijk door de tunnel in Parijs reed waar ze stierf, in een poging te begrijpen wat er gebeurd was.

Ontmoedigd om onderzoek te heropenen

Prins Harry beweert dat hij en prins William werden tegengehouden om gezamenlijk te vragen om het onderzoek naar de dood van hun moeder, prinses Diana, opnieuw te openen. “Vooral de samenvattende conclusie, dat de chauffeur van onze moeder dronken was en dat dat dus de enige oorzaak van het ongeluk was. Het was simplistisch en absurd. Zelfs als de man had gedronken, zou hij geen enkel probleem hebben gehad om door zo’n korte tunnel te rijden. Tenzij paparazzi hem volgden en hem verblindden. Waarom zijn die paparazzi er licht vanaf gekomen? Waarom zaten ze niet in de gevangenis? Wie had ze gestuurd? En waarom zaten die mensen ook niet in de gevangenis? Welke andere reden kan er zijn behalve dat corruptie en doofpotaffaires aan de orde van de dag waren?”

“We waren het eens over al die vragen, en ook over wat we nu moesten doen. We zouden een verklaring afleggen en gezamenlijk vragen het onderzoek te heropenen. We zouden een persconferentie geven. Zij die beslissingen nemen, hebben ons ervan weerhouden.”

Harry en William vroegen Charles niet te trouwen met Camilla

Harry en William hebben aan hun vader gevraagd niet te trouwen met Camilla na de dood van hun moeder, schrijft prins Harry. De twee zouden aan hun vader beloofd hebben Camilla op te nemen in de familie, maar in ruil wilden ze dat hij niet met haar zou trouwen. In 2005 deed koning Charles dat toch. “Ondanks het feit dat Willy en ik hem vroegen het niet te doen, ging mijn vader toch door. Ondanks de bitterheid en het verdriet dat we voelden bij het sluiten van nog een lus in de geschiedenis van onze moeder, begrepen we dat dit er niet toe deed.”

© PA

Ruzie op begrafenis prins Phillip

Harry beschrijft in Spare een moment na de begrafenis van prins Phillip in april 2021, toen prins Charles tussen zijn twee ruziënde zonen stond “opkijkend naar onze rood aangelopen gezichten”. “Alstublieft jongens, maak van mijn laatste jaren geen miserie”, zei Charles volgens Harry.

Harry vernam dood van Queen Elizabeth via BBC

Prins Harry vernam de dood van zijn grootmoeder Queen Elizabeth II via een nieuwsbericht van BBC. “Toen het vliegtuig begon te dalen, zag ik mijn mobiele telefoon oplichten. Het was een bericht van Meg: ‘bel me zodra je dit leest’. Ik controleerde de BBC-webpagina. Mijn grootmoeder was overleden. Mijn vader was de koning. Ik deed een zwarte das om, stapte uit het vliegtuig in zware motregen.”

Daarna zou zijn vader gebeld hebben. “Hij zei dat ik welkom was op Balmoral, maar... zonder haar (zijn vrouw Meghan, red.). Hij begon zijn redenen uit te leggen, maar ze sloegen nergens op, en het was ook respectloos. Ik tolereerde het niet van hem. Haal het niet in je hoofd om zo over mijn vrouw te praten. Berouwvol zei hij, stotterend, dat hij gewoon niet wilde dat het er vol zat. Niemands vrouw zou gaan, zelfs Kate niet, vertelde hij me, dus moest Meg dat ook niet doen.”