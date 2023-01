Nederlaag voor Kim Mestdagh in Euroleague, winst voor Julie Allemand en Castors Braine in EuroCup Women

In de Euroleague Women (achtste speeldag) leed Kim Mestdagh een nipte nederlaag met het Italiaanse Schio. In de EuroCup Women (Play-Off Round 1) was er onder meer winst voor Castors Braine en Julie Allemand met het Franse ASVEL Lyon.

In poule B van de Euroleague Women leed Kim Mestdagh (11 punten, 3 rebounds, 5 assists) met Schio een 65-63 nederlaag tegen het Hongaarse Therm. Met 5 op 8 blijft de Italiaanse kampioen op een gedeelde tweede plaats fonkelen. Van de twee groepen van acht is de top vier geplaatst voor de kwartfinales. In poule A staat Emma Meesseman met het Turkse Fenerbahce Istanbul met 6 op 8 aan de leiding.

In de Play-offs Round 1 van de EuroCup Women was er wisselend succes voor de Belgische ploegen en de Belgian Cats met hun Europese teams. Castors Braine won de heenwedstrijd met 90-62 van het Turkse OGM Ormanspor en staat met één been in de 1/8ste finale van de EuroCup Women. Aleksandra Kroselj (23 punten, 7 rebounds) en Jessica Lindstrom (10 punten, 9 rebounds en 5 assists) waren de sterkhouders bij Castors Braine. Namur Capitale verloor met 74-93 van het Roemeense Sepsi. Julie Allemand leidde met 16 punten, 4 rebounds en 5 assists het Franse ASVEL Lyon naar een 86-62 overwinning tegen het Poolse Gdynia. Maxuella Lisowa (4 punten, 3 rebounds) won met Ramla het Israëlisch onderonsje met 80-92 van Maccabi Ashdod.

Julie Vanloo (3 punten, 2 rebounds, 6 assists) en Kyara Linskens (8 punten, 9 rebounds) verloren met BLMA Montpellier met 79-63 van het Servische Rode Ster Belgrado. Een sterk spelende Antonia Delaere (19 punten, 4 rebounds, 3 assists) verloor met Venetië met 89-82 van het eveneens van Italië afkomstige Sassari. Billie Massey (6 punten, 8 rebounds) en Becky Massey (7 punten, 1 rebound, 4 assist) verloren met het Spaanse Estudiantes Madrid met 55-65 van het Franse Angers. Elise Ramette (2 rebounds, 5 assists) zegvierde dan weer met het Spaanse Cadi La Seu met 62-53 van Benfica Lissabon (Portugal).