Huisvrouw gooit haar leven helemaal om na scheiding en wordt model, maar kan jij haar leeftijd raden?

Twiggy Smith wijdde haar leven tientallen jaren aan haar echtgenoot en drie kinderen, maar voelde zich nooit echt gelukkig als huisvrouw. Ze verloor “haar vrouwelijkheid” en zag er naar eigen zeggen 20 jaar ouder uit. Toen ze enkele jaren geleden scheidde, besloot ze op zichzelf te focussen. Ze werd fan van yoga, begon te fitnessen en ontdekte een nieuwe hobby: pikante kiekjes maken. Maar als ze haar foto’s deelt op sociale media, kunnen haar fans niet geloven dat ze al 54 is. “Maar ik voel me nu fitter én mooier dan ooit”, klinkt het.

Toen het huwelijk van de Canadese Twiggy (54) op de klippen liep, besefte ze dat stress haar helemaal had veranderd. Ze wilde vroeger model worden, maar verloor zichzelf in haar rol als huisvrouw en was nooit echt gelukkig. “Toen ik weer single was, werd ik uitgenodigd door een fotograaf voor een fotoshoot”, getuigt de moeder van drie twintigers. “Zo ontdekte ik dat ik graag mijn kleren uittrek voor de camera.” De vijftiger verhuisde al snel naar Los Angeles om carrière te maken als model. “Mensen zeiden dat het me niet zou lukken op die leeftijd”, aldus Twiggy. “Maar mijn agenda stond bomvol boekingen.”

Haar voorliefde voor pikante foto’s legde haar geen windeieren, maar door de strenge regels op Instagram en Facebook werden haar accounts al snel verbannen. “Maar ik wilde mijn mooi werk toch delen met de wereld.” Haar kinderen hadden intussen gezien dat haar nieuwe levensstijl haar gelukkig maakte, dus kwam haar zoon met een voorstel op de proppen. “Hij raadde me aan een account te maken op OnlyFans. Dat deed ik dan ook, om mezelf te kunnen uitdrukken en ‘de tepel te bevrijden’.”

Sindsdien verdient het model aardig haar brood met sociale media, waar haar fans het moeilijk vinden om te geloven dat ze 54 jaar oud is. Twiggy maakt niet alleen pikante beelden voor OnlyFans, ze deelt ook haar avonturen in de fitness op Instagram. “Maar ik hou het graag echt”, klinkt het nog. “Dat vind ik erg belangrijk, dus toon ik mijn vrouwelijke vormen en mijn cellulitis.” Sinds haar ‘bevrijding’ beseft Twiggy ook dat ze vroeger een laag zelfbeeld had en weinig zelfvertrouwen. “Ik was verlegen en lag in de knoop met mezelf. Nu voel ik me altijd mooi. Ik wil anderen tonen dat er heel veel kracht huist in gewoon jezelf zijn.”

