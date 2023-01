Liefst 52 Belgische darters wagen zich aan “de hel” van 450 pond om prof te worden: “Kan belangrijkste week van carrière zijn”

Profdarter ben je niet voor eeuwig als je niet presteert. Elk jaar zijn er 128 spelers met een toelatingsbewijs voor de zogenaamde Pro Tour, de eerste klasse van het darts. Die mogen meedoen aan de dertig Players Championships (vloertoernooien) en hebben de kans om zich te plaatsen voor de grotere toernooien. Die ‘tourkaart’ is echter slechts twee jaar geldig, tenzij je binnen die periode in de top 64 geraakt. Als je niet langer bij de beste 64 darters hoort, wacht de helse Q-School. Het meerdaags toernooi in januari waar verschillende tourkaarten worden uitgedeeld.

Darters als Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts moeten daar momenteel niet voor vrezen. Ze zijn zo constant en hebben genoeg prijzengeld verzameld dat ze wel even verder kunnen, zelfs al zouden ze er voor een tijdje uitliggen. Maar voor anderen, zoals Mike De Decker, is de strijd om de ‘tourkaart’ telkens een bron van extra druk.

“Dat verandert heel je jaar daarop natuurlijk. Niemand wil naar de Q-School, dat is echt een hel”, klinkt het. “Als je daar niet presteert, dan moet je naar de Challenge Tour (het niveau net onder de Pro Tour, red.). Dat zijn vijf weekends plus de kwalificaties voor de European Tour-manches, wat er dertien zijn. Dat is niks hé voor een heel jaar. Als je een tourkaart haalt, dan ben je constant weg en daarvoor doe je het. Geen tourkaart is een verloren jaar. Dus elk toernooi is er eentje onder druk als je rond die 64ste plek staat. Want winstgevend is die Challenge Tour niet. Dat is verschrikkelijk. Ik heb het zelf een paar jaar gedaan, daar kan je niks mee winnen.”

Mike De Decker. — © BELGA

De Decker verzekerde zich dankzij een sterk einde van 2022 - met onder andere een tweede ronde op het WK - van een verlengd verblijf in de Pro Tour. Met ook nog Brian Raman en Mario Vandenbogaerde zijn er komend seizoen al zeker vijf Belgen bij. Geert De Vos verloor zijn tourkaart en koos ervoor om er niet opnieuw voor te gaan, maar van 9 tot 15 januari doen er liefst 48 andere Belgische darters mee aan de Europese Q School in het Duitse Kalkar.

Honderden darters

Elk jaar is er een toernooi in Duitsland, voor Europese darters, en eentje in de UK, voor Britse spelers. Aan de Europese Q School doen deze keer 449 darters mee, aan de Britse 411. In totaal zijn er 27 tourkaarten te verdienen: 14 in de EU, 13 in de UK. Dat zijn er vijf minder dan vorig jaar.

Door de vele inschrijvingen is de Europese competitie ingedeeld in twee fases. De eerste fase vindt plaats van 9 tot 11 januari, de finalefase van 12 tot 15 januari. Darters die hun tourkaart zopas verloren of het goed deden op de Challenge/Development Tour mogen direct naar de finalefase.

Dat zijn: Sebastian Bialecki, Jeffrey de Zwaan, Max Hopp, Christian Kist, Maik Kuivenhoven, Jacques Labre, Ron Meulenkamp, John Michael, Karel Sedlacek, Thibault Tricole, Jitse Van der Wal, Berry van Peer, Gian van Veen, Niels Zonneveld én onze landgenoot Kenny Neyens.

Het komt er in de eerste fase op aan om je te plaatsen voor een kwartfinale. Lukt dat, dan mag je meteen naar de finalefase. Lukt dat niet, dan moet je zo veel mogelijk wedstrijden winnen. De bovenstaande darters en de kwartfinalisten worden namelijk aangevuld met de beste darters van de eerste fase (op basis van een puntenlijst met 1 punt per overwinning) tot er 128 ‘finalisten’ zijn. Die vechten het dan onder elkaar uit voor het statuut van profdarter. De vier dagwinnaars pakken een tourkaart, de andere tien toegangsbewijzen worden uitgedeeld op basis van een ranking. Opnieuw: één zege is één punt. De tien met de meeste punten na vier dagen pakken ook een tourkaart.

Niet goedkoop

Vorig jaar pakte Brian Raman zo zijn tourkaart. Deze keer is zijn broertje Zyon erbij, voor de eerste keer. Net als onder anderen Andy Baetens, Kevin Belmans, Kevin Blomme, Patrick Bulen, Jeroen Caron, John Desreumaux, Ronny Evenepoel (geen familie van Remco), Ronny Huybrechts (broer van Kim), Francois Schweyen, Philip Van Gasse, Kevin Van Wauwe en Wouter Vanrolleghem. Nog bekende namen: Fallon Sherrock, Lisa Ashton, Jelle Klaasen en Corey Cadby.

Brian Raman. — © PDC

Kostprijs: 450 pond inschrijvingsgeld. “Zyon heeft het geluk dat hij een sponsor heeft”, aldus Raman. “Hij heeft ook een benefiettoernooi georganiseerd, dus zelf moet hij er geen euro insteken. Anders had hij het dit jaar niet gedaan, denk ik. Op zich, die 450 pond… Als je ermee een tourkaart haalt, is dat heel weinig. Dan was het zeker de moeite om te investeren. Als je er geen haalt, dan is het heel veel. Want je zit er een week, dus je moet ook een hotel betalen en eten en drinken. Dan ben je al snel 1.500 pond kwijt. Maar dit kan wel eens de belangrijkste week van je carrière zijn. Als je een tourkaart haalt, dan ben je er minstens voor twee jaar bij. Dat alles in één week bepaald wordt, lijkt me het meest praktische. Hoe gaan ze het anders regelen? Ik zou het niet weten. Kijken naar de Challenge Tour een jaar lang? Dat is niet eerlijk want er zijn darters die nog werken en dan moet je een heel jaar vrij vragen. Nu is dat een week en als je het haalt, kan je stoppen of afspraken maken.”

Er dingen in de UK en Europa dus bijna 900 darters - vanaf de leeftijd mag eender wie dat wil zich inschrijven - mee naar 27 tourkaarten. “Als ik eerlijk moet zijn: tegenwoordig denkt iedereen dat hij of zij met de vingers in de neus een tourkaart gaat winnen op de Q-School. Als ze een paar toernooien rond de kerktoren gewonnen hebben, waar de grote spelers niet op afkomen, dan denken ze dat ze goed genoeg zijn om het voor elkaar te krijgen. Terwijl ze geen enkele keer boven de 90 gemiddeld hebben gegooid. Er gaan er dus heel veel naar daar met het idee dat ze het gaan halen. Al zijn er ook die voor de ervaring gaan, zoals mijn broertje.”

“De Q-School blijft wel een hel, hoor”, geeft ‘The Riddler’ toe. “Ik wil eind volgend jaar absoluut in de top 64 staan zodat ik niet terug moet. Op zich heeft dat weinig met stress te maken, maar het is één week waar je hele jaar en/of carrière vanaf hangt. Vorig jaar won ik een wedstrijd waarbij ik 98 gemiddeld moest gooien. Als ik toen verloor, was ik er niet bij geweest in de finaleronde terwijl er mannen die 50 gemiddeld gooiden wel doorgingen. Het is dus lotje trek en je moet wat geluk hebben met de loting. In Duitsland zijn er nu veertien kaarten te winnen en een man of vijftig die goed genoeg zijn om daarvoor in aanmerking te komen. Het zijn echter niet altijd de besten die het geluk hebben, maar dat is nu eenmaal darts.”