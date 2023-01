Van een simpele griep naar een bacteriële longontsteking, in het UZGent zien ze het dit griepseizoen vaker voorkomen dan voorheen. “Het is moeilijk om in cijfers te gieten want het gaat nog over een beperkte groep, maar we zien het wel meer”, klinkt het. Maar hoe kan dat? En wanneer moet je aan de alarmbel trekken?