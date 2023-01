Telenet Giants Antwerp begint na rel rond Royce Hamm in mineur aan zware maand januari: “De club zal krachtig reageren”

Royce Hamm, de Amerikaan rond wie alle heisa is ontstaan. — © BELGA

Antwerpen

Telenet Giants Antwerp begint vanavond tegen Bergen aan een loodzware maand januari met liefst zeven wedstrijden die zowel in de BNXT League als in de Beker van België bepalend kunnen zijn. Omdat de Amerikaanse center Royce Hamm niet terugkeerde uit de Verenigde Staten, begon 2023 in mineur voor de Giants. “Ik word niet graag tegen de muur geplakt. De club zal krachtig reageren”, zegt een strijdvaardige general manager Eddy Faus.