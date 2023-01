Dimitri Van den Bergh compleet verrast wanneer hij als held onthaald wordt na sterk WK darts: “Vriendin zat mee in complot”

Dimitri Van den Bergh haalde als eerste Belg ooit de halve finales van het WK darts. Een historische prestatie dus van ‘The DreamMaker’, die intussen weer in het land is. En daar werd hij donderdag verrast door familie en vrienden.

Woensdag keerde Van den Bergh samen met zijn verloofde Evi en dochtertje Oonah vanuit Engeland - waar ze na de verloren halve finale op dinsdag nog een nacht in hun huurwoning in Leicester bleven - terug naar Antwerpen. Komend weekend staat er een eigen toernooi gepland, in de Olmense dierentuin Pakawi Park, maar donderdag werd ‘The DreamMaker’ verrast.

Hij werd met een smoesje meegelokt naar café Den Anne in Merksem. Daar werden zijn wedstrijden op de voet gevolgd door zijn grootste fans, waaronder zijn vader Chris. Die was er nu ook bij, net als tientallen supporters, om Van den Bergh als held te onthalen. Zelf wist de nummer 11 van de wereld van niets. Hij was dus ook enorm verrast toen hij met zijn vrouw en kind, en mama Anita arriveerde.

“Het was een verrassing voor hem”, grinnikt Anita Lambrechts. “Het was allemaal kort en snel gepland na een idee van Seppe, de man van een nichtje. Evi en Viani (een van z’n broers, red.) zaten mee in het complot. Dimitri wist uiteraard even niet wat hem overkwam. Hij is inderdaad dan ook een emotioneel persoon, maar dat siert hem.”

Van den Bergh (derde van rechts) met onder anderen broer Viani (rechts), baby Oonah (centraal), mama Anita (met Oonah) en vriendin Evi (tweede van links). — © Facebook Karl Lambrechts

Van den Bergh (centraal) met baby Oonah en vriendin Evi (links van hem). — © Facebook Karl Lambrechts