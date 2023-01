Ontsnapt aan erger? Movistar-renner Ivan Ramiro Sosa afgevoerd naar ziekenhuis nadat hij wordt aangevallen met revolver

Ivan Ramiro Sosa ligt momenteel in het ziekenhuis van Fusagasugá. De Colombiaan van Movistar werd op training aangevallen.

Werkgever Movistar bevestigde het bericht dat hij opgenomen werd, maar meld wel dat de renner het bewustzijn niet verloor. Sosa heeft wel een letsel aan de kin.

Het was de Colombiaanse krant El Tiempo die donderdagavond het nieuws bracht dat een truckchauffeur de eindwinnaar van de Ronde van Langkawi wat rake klappen toediende met het handvat van een revolver. De twee zouden het met elkaar aan de stok hebben gekregen op training. Of een geval van verkeersagressie waarbij de 25-jarige Zuid-Amerikaan er niet ongeschonden uit kwam. Veel Colombianen trainen overigens met bescherming van een motor omdat het soms veel te gevaarlijk is.

De vader van Sosa deelde een foto van zijn zoon van kort na de feiten:

De chauffeur van de vrachtwagen zal zich moeten verantwoorden voor slagen en verwondingen. Volgens Colombiaanse bronnen beweerde hij dat Sosa water naar hem gooide en zijn voertuig raakte met een steen.

