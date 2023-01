De Wever mag van Raad van State sportschool van Jamal Ben Saddik sluiten

Antwerps burgemeester Bart De Wever mag de sportschool die de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik wilde openen in Deurne, een sluiting van twee maanden opleggen. Dat heeft de Raad van State geoordeeld. De bestuurlijke maatregel kwam er naar aanleiding van een aanslag op het gebouw, mogelijk in het kader van geweld binnen het Antwerpse drugsmilieu.

Verschillende panden die worden gelinkt aan de familie van Ben Saddik werden de voorbije maanden het doelwit van aanslagen. Zo ook een gebouw in de Cruyslei in Deurne. Daar wilde Ben Saddik begin januari fitness- en kickboksclub Vinci Club, een soort sportschool, openen. Op 13 december werd er een soort zwaar vuurwerk naar het gebouw gegooid. De toegangsdeur naar enkele appartementen raakte zwaar beschadigd.

Burgemeester De Wever verzette zich tegen de geplande opening omdat de openbare orde en veiligheid bedreigd zouden worden, hoewel Ben Saddik in deze zaak dus als slachtoffer wordt beschouwd. Hij ging over tot een sluiting van twee maanden, waarna een nieuwe evaluatie zou volgen.

Ben Saddik trok naar de Raad van State, maar krijgt nu dus ongelijk. De Raad vindt de motivatie van De Wever overtuigend en stelt dat de openbare orde inderdaad al werd verstoord nog voor de opening van de zaak. Camerabewaking heeft bovendien niet geholpen bij andere geviseerde panden waar ook nadien nog aanslagen plaatsvonden, klinkt het, en permanent politietoezicht is niet evident. De tijdelijke sluiting is dan ook niet disproportioneel, stelt de Raad van State in een eerste beoordeling (na een spoedprocedure).