Sieg De Doncker blikt vooruit naar spannende midseason finale van ‘Familie’: “Sommige heftige scènes draag ik de rest van de dag mee”

Sieg De Doncker (34) draait al een jaar mee op de set van ‘Familie’. Een knappe prestatie, want zijn alter ego Koen zou na enkele maanden al verdwijnen. Maar de plannen veranderden, en vanavond speelt Koen zelfs een hoofdrol in de midseason finale. “Ik doe geen vlieg kwaad. Het is de kunst van het acteren om jezelf te transformeren tot een ander persoon. Ik hoop dat de mensen dat begrijpen.”