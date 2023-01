Dan toch geen monstertransfer? Benfica-trainer haalt uit naar “respectloos” Chelsea: “Ze maken onze speler gek”

Benfica-trainer Roger Schmidt heeft donderdag uitgehaald naar Chelsea. De Duitser, die eerder twee seizoenen lang PSV onder zijn hoede had, is allerminst te spreken over de manier waarop de Engelse club probeert Enzo Fernández naar Londen te halen.

Het gaat allemaal razendsnel voor Fernández. Hij maakte dit seizoen al indruk in de Champions League, onder meer tegen PSG en Juventus, en debuteerde in september voor de Argentijnse nationale ploeg. Aan het WK begon hij nog als invaller, maar na zijn knappe doelpunt in de tweede wedstrijd tegen Mexico kwam hij in de ploeg en ging hij er niet meer uit. Nog geen drie maanden na zijn internationale debuut stond er al een wereldbeker en een prijs voor beste jongere op het WK in zijn prijzenkast.

In het contract van Fernández, die in de zomer overkwam van River Plate, staat dat hij voor een afkoopsom van 120 miljoen euro mag vertrekken.

Volgens Schmidt probeert Chelsea nu onder dat bedrag uit te komen. “Er is een club die onze speler wil”, zei Schmidt zonder de naam van Chelsea te noemen. “Ze weten dat wij de speler niet willen verkopen. Ze proberen de speler nu gek te maken en zeggen dat ze de clausule kunnen betalen. Door hem op die manier gek te maken, proberen ze Fernández aan hun kant te krijgen. En later willen ze dan over die clausule onderhandelen. Het is respectloos richting Benfica en richting ons allemaal. Dat kan ik niet accepteren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Fernández, die als enige Argentijn een strafschop miste in de penaltyserie in de kwartfinale tegen Nederland, werd uitgeroepen tot beste jonge speler op het WK. Chelsea beleeft tot dusverre een teleurstellend seizoen en staat slechts tiende. Op donderdag versterkte de club zich met de Franse international Benoît Badiashile van AS Monaco.

Koploper Benfica leed vorige week bij SC Braga (3-0) de eerste nederlaag van het seizoen. Een vertrek van een sterkhouder als Fernàndez zou natuurlijk ook wel een opsteker voor Club Brugge, dat Benfica volgende maand (15 februari) ontvangt in de 1/8ste finales van de Champions League. De terugwedstrijd in Lissabon is pas op 7 maart.