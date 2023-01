In de Dr. Willemsstraat opent Knap Concept komend weekend een kapperszaak. — © Sven Dillen

Hasselt

“Hasselt heeft als handelsstad goed geboerd in 2022.” Tot die vaststelling komt schepen van Lokale Economie Rik Dehollogne (N-VA). “21 zaken sloten de deuren in de binnenstad, maar er kwamen ook 46 nieuwkomers bij. En 2023 kondigt zich nu al mooi aan, met flink wat invulling in het tt-center.”