NFL-speler Damar Hamlin vertoont “opmerkelijke verbetering” na hartstilstand

De 24-jarige safety kreeg maandag tijdens het NFL-duel tegen de Cincinnati Bengals een hartstilstand na een botsing met tegenstander Tee Higgins en werd op het veld gereanimeerd.

“Hij lijkt neurologisch ook intact”, communiceerden de Buffalo Bills nog. Hamlin ligt nog steeds wel in kritieke toestand op de afdeling intensieve zorgen van het UC Medical Center in Cincinnati. Het goede nieuws zorgt voor hoop op een goed herstel.

“Volgens de artsen die Damar Hamlin begeleiden in het ziekenhuis, vertoont hij de voorbije 24 uur een opmerkelijke verbetering”, aldus de Bills. “Zijn longen blijven verder genezen en hij boekt gestaag vooruitgang. We zijn dankbaar voor de liefde en steun die we ontvingen.”