Kangoeroes Mechelen lijdt nieuwe nederlaag in Euroleague voor vrouwen

Kangoeroes Mechelen heeft donderdag in zijn achtste groepswedstrijd van de EuroLeague basketbal voor vrouwenteams met 71-64 (rust: 40-26) verloren van het Hongaarse Sopron.

De Mechelse vrouwen gaven de partij in Hongarije in een dramatisch eerste kwart (24-8) al helemaal weg. In de volgende kwarts (16-18, 16-19 en 15-19) konden ze nog iets terugdoen, maar de kloof helemaal dichten lukte niet meer.

Morgan Bertsch werd de topschutter bij Mechelen met 21 punten, Ziomara Morrison kwam tot 18 punten, Heleen Nauwelaers haalde 11 punten.

Voor Mechelen is het al de zevende nederlaag. Met 9 punten blijft het team van Arvid Diels achtste en laatste in groep B. De top vier stoot door naar de kwartfinales, de nummers vijf en zes verhuizen naar de EuroCup.

De Kangoeroes spelen volgende week donderdag hun negende wedstrijd in de groepsfase van de EuroLeague, thuis tegen DVTK, opnieuw een Hongaarse tegenstander.