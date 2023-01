Daryl Impey beëindigt zijn wielercarrière eind 2023: “Mijn laatste jaar, ik kijk ernaar uit”

Daryl Impey zet eind 2023 een punt achter zijn actieve wielercarrière. Dat maakte de 38-jarige Zuid-Afrikaan donderdag bekend in een filmpje op YouTube. Impey werkt komend seizoen nog af in de kleuren van Israel-Premier Tech.

“Het wordt mijn laatste jaar als renner en ik kijk er naar uit”, legde hij uit. “Ik weet nog niet wat juist mijn laatste wedstrijd zal worden, maar ik kan wel al zeggen dat ik eind 2023 stop. Gisteren kregen we het fantastische nieuws dat we met de ploeg opnieuw aan de Tour de France mogen deelnemen. Het wordt mijn doel daar opnieuw bij te zijn.”

De Zuid-Afrikaan begint aan zijn derde seizoen bij de Israëlische formatie, zijn zestiende seizoen als prof. Voordien reed hij voor Barloworld (2008-2009), RadioShack (2010), Qhubeka (2011) en Mitchelton-Scott (2012-2020).

© BELGAIMAGE

De snelle man heeft dertig profzeges op zijn palmares, met daarbij negen overwinningen in de WorldTour en één in een grote ronde (9e rit Tour 2019). Vorig jaar won hij de vierde etappe in de Ronde van Zwitserland, goed voor zijn eerste overwinning in twee jaar tijd.

Impey is bij Israël-Premier Tech een ploegmaat van Ben Hermans, Jens Reynders, Dylan Teuns, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke.