Belgian Falcons zijn bijzonder ambitieus: “Olympische finale is niet onmogelijk”

De Belgian Falcons, de nationale 4x100 metermannen, hebben donderdag op een persmoment in Gent hun doelen tot en met de Olympische Spelen in Parijs uit de doeken gedaan. “Een olympische finale is niet onmogelijk”, zei bondscoach Lieve Van Mechelen.

Vorig jaar werd het project rond de Belgian Falcons opgestart. Ze haalden meteen een zesde plaats binnen op het EK atletiek in München. In 2023 is er geen EK, maar wel een WK, in Boedapest. Alleen de zestien beste landen van de wereld mogen deelnemen. “Het is mogelijk dat we het WK halen, maar laat ons eerlijk zijn: het zal heel lastig worden”, zegt Lieve Van Mechelen.

Aan de Spelen mogen dubbel zoveel landen deelnemen als aan het WK: 32. “Daar willen we er niet gewoon bijzijn, maar ook presteren”, benadrukt Van Mechelen. “Top zestien is daar het absolute minimum, maar zelfs een olympische finale is niet onmogelijk. Daarvoor is meestal ongeveer 38.50 nodig, en wij liepen vorig jaar al 38.73.” De tickets voor Parijs worden uitgedeeld op de World Relays op de Bahama’s in het voorjaar van 2024. “En dus wordt dat ons eerstkomende grote doel.”

© BELGA

Van Mechelen weet hoe ze haar ploeg de komende jaren wil laten groeien. “We zijn zeker niet sterker dan de andere landen, dus moeten we slimmer zijn”, klinkt het. “Met onze wissels valt nog tijd te winnen, maar het individuele niveau moet ook verder omhoog. Door meer samen te trainen zal het niveau van alle teamleden stijgen. Met de huidige ploeg kunnen we trouwens door tot Los Angeles 2028, want op Robin Vanderbemden na is iedereen dan nog altijd jonger dan 30.”

Met de prestaties die komen neemt ook de steun vanuit de atletiekbond voor de Belgian Falcons stilaan toe. “We kunnen al kosten voor buitenlandse wedstrijden recupereren en de teamleden hebben een beurs, maar ik wil meer. Mijn assistent-coach, Pete Coley, is bijvoorbeeld helemaal niet betaald”, besluit Van Mechelen.