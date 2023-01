Luis Suarez doet Cristiano Ronaldo verbleken met massaal bijgewoonde voorstelling bij nieuwe club in Brazilië

Grêmio promoveerde vorig seizoen terug naar de Braziliaanse eerste klasse en hoopt met de komst van Suarez gewapend te zijn voor het nieuwe seizoen. De spits maakte in Europa grote sier door zowel bij Ajax, Liverpool als Barcelona de pannen van het dak te spelen. Vorig seizoen was hij in eigen land aan de slag, bij Nacional. Daar liep zijn contract deze winter af.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen