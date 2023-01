Indrukwekkend en angstaanjagend tegelijk: Dakar-legende kan gigantische duin slechts in extremis bedwingen met zijn Audi

Carlos Sainz eindigde tweede in de vijfde rit van de Dakar, achter Nasser Al-Attiyah (Toyota). Ei zo na moest de Spaanse drievoudige eindwinnaar opgeven. Een dag eerder had de vader van F1-piloot Carlos Sainz Jr. met zijn elektrische Audi namelijk alle moeite van de wereld om een gigantische duin te overwinnen. Hij leek zelfs even naar beneden te gaan stuiken, maar geraakte in extremis toch boven. Oef!