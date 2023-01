Met Kameroen nog naar het WK, nu is er voor Oum Gouet geen plaats meer bij KV Mechelen

De 25-jarige Kameroener trok in november nog met zijn land naar Qatar voor het WK, waar hij in de eerste groepsmatch tegen Zwitserland de negentig minuten volmaakte en vervolgens negen minuten mocht invallen tegen Servië. Achter de Kazerne hoeft Oum Gouet – die dit seizoen steeds meer op de achtergrond verzeilde en niet verder kwam dan drie basisplaatsen en zeven invalbeurten – niet meer op speelgelegenheid te rekenen. Door de centrale middenvelder, die nog anderhalf jaar onder contract ligt, van de hand te doen, hoopt KV zijn slagkracht op de transfermarkt te vergroten. In tegenstelling tot het drietal Wouters-Swers-Hernandez trainde Oum Gouet in afwachting van een oplossing nog niet met de beloften.

Engvall traint mee

De vrije transfer van Thibaut Peyre naar het Saudische Al-Batin FC zit in de laatste rechte lijn. De Franse verdediger slaagde voor zijn medische tests en tekent in de woestijn voor anderhalf seizoen.

Ondertussen verwelkomde Malinwa Gustav Engvall op training. De Zweed is terug na zijn uitleenbeurt van een half seizoen aan het Noorse Sarpsborg 08. Indien Steven Defour dat wenst kan hij de aanvaller zondag al meenemen naar de Gaverbeek voor de partij tegen Zulte Waregem.