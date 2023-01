“Keer op keer wordt ons verzoek tot inzage in het dossier afgewezen. Een duidelijke reden krijgen we niet.” — © Tom Palmaers

Bilzen

Ruim drie jaar na de brandstichting in het geplande asielcentrum van Bilzen is er nog altijd geen beweging in het dossier. “Keer op keer wordt ons verzoek tot inzage afgewezen. Een duidelijke reden krijgen we niet. Waarom?”, vraagt advocaat Mark Huygen zich af, die voor de stad Bilzen optreedt. Het pand verkommert intussen zienderogen.