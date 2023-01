Iconisch moment in finale WK darts had zware gevolgen: commentator verloor stem en moest in allerijl vervangen worden

Michael Smith kroonde zich dinsdag tot wereldkampioen darts. Onderweg gooide ‘Bully Boy’ de tweede negendarter ooit in een WK-finale, nadat tegenstander Michael van Gerwen vlak ervoor eentje gemist had. Er was al snel sprake van “de beste leg ooit”, een oneliner die gelanceerd werd door commentator en ex-prof Wayne Mardle.