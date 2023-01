Sportoase op verschillende locaties minder vroeg open om hoge energiekosten te drukken

Concreet zal vanaf maandag 9 januari het recreatiebad op vier van de vijf weekdagen openen van 16.00 tot 21.00 uur en op woensdag van 13.00 tot 21.00 uur. Tijdens de weekends blijft het recreatiegedeelte beschikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, op vakantiedagen van 8.00 tot 22.00 uur.

“Meer dan negentig procent van onze bezoekers gebruikt het recreatiebad in de latere namiddag, ‘s avonds, op woensdagen en weekenddagen. Door de huidige extreme kostenstijgingen worden we gedwongen om pragmatische en kostenbewuste keuzes te maken zodat we enerzijds het school-, club- en baantjeszwemmen onverminderd kunnen blijven aanbieden en anderzijds geen extreme kosten moeten doorrekenen”, legt Michaël Schouwaerts, algemeen directeur van Groep Sportoase, uit.

Het gaat om een tijdelijke maatregel die Sportoase driemaandelijks zal evalueren. “Wanneer de energiemarkt opnieuw stabiliseert, kunnen we het aanbod opnieuw verbreden”, klinkt het.

In overleg met de betrokken gemeentebesturen geldt de tijdelijke maatregel in de recreatieve zwembaden van Groep Sportoase in Antwerpen (Groot Schijn), Roeselare, Oudenaarde, Leuven en Brasschaat/Schoten. Op andere locaties worden nog gesprekken gevoerd over het plan van aanpak.