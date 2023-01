Mette Steegmans en Antje Rubbrecht naar de hoofdtabel op vijfsterrentoernooi van Alken

Olivier Rojas is daarmee de enige Limburger op de hoofdtabel bij de heren 1. Hij zag zijn voornaamste concurrent voor de titel en eerste reekshoofd Christopher Heyman forfait geven.

Bij de dames ontbreekt tweede reekshoofd Amelie Van Impe omdat ze naar het buitenland gaat. Yana Meermans verloor in de achtste finale van Axana Mareen die vorige week nog halve finale dubbel speelde in Monastir. Maud Vandeputte kon haar tweelingzus Bente niet vergezellen naar de hoofdtabel. Ze verloor van Eline Moors. Mette Steegmans en Antje Rubbrecht gaan wel door. Vrijdag is het uitkijken naar de kwartfinales, zowel bij dames als heren.